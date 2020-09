Innovatec è un titolo azionario sottovalutato del 87,3% e dalla solida posizione finanziaria potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro.

Se si considera il suo fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow e lo si confronta con le attuali quotazioni, Innovatec risulta essere sottovalutato dell’87,3%. Anche utilizzando la valutazione basata sui multipli degli utili si ottiene una forte sottovalutazione del titolo. Per Innovatec, infatti, il PE vale 8 mentre per il settore di riferimento 25,9.

Ci sono, quindi, ampi spazi di apprezzamento per le quotazioni.

Un punto di forza molto importante di CSP International Fashion Group è la sua situazione finanziaria. Il suo indice di liquidità, infatti, è uguale a 1,15 per la liquidità immediata e 1,18 per quella di lungo termine. Ciò vuol dire che l’azienda ha in cassa, in banca o in crediti a breve disponibilità uguali/superiori all’ammontare del debito ed esprime quindi una soddisfacente condizione di liquidità per il breve/lungo termine.

Un titolo azionario sottovalutato del 87,3% e dalla solida posizione finanziaria potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro: quando comprare?

Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 1 settembre a quota 0,5 euro in rialzo del 2,24%.

La situazione sul titolo è abbastanza complessa. Sul giornaliero, infatti, la tendenza in corso è ribassista così come sul settimanale. Sul mensile, invece, è rialzista.

Va notato, però, sul giornaliero basta poco per ritornare al rialzo. Basterebbe, infatti, una chiusura giornaliera superiore a 0,6437. Sul settimanale, invece, le quotazioni sono a contatto con il fortissimo supporto in area 0,5746 euro. Qualora questo livello dovesse resistere alle pressioni ribassiste potremmo aspettarci un’accelerazione rialzista che andrebbe nella direzione della tendenza mensile.

In questo caso gli obiettivi rialzisti sarebbero molto ambiziosi essendo collocati in area 1,3414 euro per un potenziale rialzi di oltre il 100% dai livelli attuali.

Chiaramente una chiusura settimanale sotto area 0,5746 euro farebbe accantonare lo rialzista e proietterebbero il titolo verso gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

