ILLA è un titolo azionario sottovalutato del 70% da acquistare tra qualche seduta. Al momento, infatti, le quotazioni si trovano in una sorta di limbo che potrebbe determinare un ulteriore ribasso prima di scattare nuovamente al rialzo.

Prima di occuparci dei livelli di trading ottimali, però, notiamo come al momento il titolo sia sottovalutato del 70% se si confronta il suo fair value con le attuali quotazioni. Anche secondo l’unico analista che copre il titolo, ILLA è sottovalutata del 50% circa, ma il giudizio è Hold a testimonianza della prudenza con la quale bisogna trattare il titolo.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

La situazione finanziaria non è delle migliori in quanto l’indice di liquidità di breve è inferiore a 1. Tuttavia nel lungo periodo non si intravedono criticità.

Un titolo azionario sottovalutato del 70% da acquistare tra qualche seduta. Quali sono i livelli dove entrare in acquisto secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario ILLA (MIL:ILLA) ha chiuso la seduta del 13 novembre in rialzo del 3,81% rispetto alla seduta precedente. L’ultimo prezzo è stato a 0,49 euro.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e non ha più ostacoli lungo il percorso ribassista che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,412 euro. Il raggiungimento di questo obiettivo potrebbe essere un’ottima opportunità di acquisto purché si metta lo stop in chiusura di seduta sotto questo stesso livello. Nel caso di una rottura di questo livello, infatti, si aprirebbero le porte a una prosecuzione del ribasso fino in area 0,198 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo nel caso di una chiusura nelle prossime sedute superiore a 0,542 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e potrebbe invertire al rialzo nel caso in cui assistessimo a una chiusura settimanale superiore a 0,544 euro. In caso contrario le quotazioni continuerebbero a scendere verso gli obiettivi indicati in figura.

Approfondimento

5 titoli azionari di Piazza Affari che potrebbero aver segnato un bottom per i prossimi 10 anni