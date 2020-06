C’è un titolo azionario sottovalutato del 58% vicino ad un’esplosione dei prezzi! Di quale parliamo?

Facciamo prima una premessa.

Siamo ad un momento davvero nodale per i mercati azionari internazionali. Inizia onda C ribassista oppure si continua al rialzo come da nostre previsioni annuali? Avremo le risposte in questi giorni. Cosa monitorare a Piazza Affari?

La tenuta di 19.190 e poi 18.140 del Ftse Mib Future.

Ci sono delle storie interessanti che potrebbero fare bene nonostante l’attuale incertezza dei mercati e oggi ritorniamo su un titolo azionario che dopo 12 mesi ed oltre dalla nostra ultima analisi sembra tornato ad una buona impostazione grafica. Parliamo di Alfio Bardolla (MIL:ABTG).

La società opera in Italia ed in Spagna nel settore dell’educazione finanziaria.

Quali potrebbero essere i punti negativi?

Negli ultimi anni si è assistito ad una contrazione degli utili. L’attuale capitalizzazione non è significativa (circa 7 milioni) e questo potrebbe portare a forte volatilità del prezzo delle azioni.

Non troviamo raccomandazioni degli analisti sul titolo.

Un titolo azionario sottovalutato del 58% vicino ad un’esplosione dei prezzi

Siamo andati ad analizzare i parametri di bilancio con il metodo discounted cash flow e ci risulta un prezzo di fair value in area 2,19.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 giugno a 1,38 +7,39%. In questo momento quota a 1,35.

Il minimo annuale è stato segnato a 0,834 ed il massimo a 1,98. Il titolo è stato quotato all’AIM di Piazza Affari nell’anno 2017 a 3,965.

Quali sono i livelli da monitorare? Il rialzo di ieri è l’inizio di una forte fase direzionale?

Solitamente movimenti del genere fanno iniziare fasi di medio periodo. In base allo studio dei grafici il prezzo di 1,38 è direttamente correlato a 1,80.

Il nostro giudizio conclusivo è il seguente:

prezzo dei grafici e fair value sembrano indicare che si potrebbe essere vicini ad una fase rialzista per il titolo azionario.

Comprare con stop loss a 1,24 ed obiettivo primo a 1,80/2,19 per/entro i prossimi 12 mesi.

Si raccomanda prudenza in quanto rimarchiamo la bassa capitalizzazione di mercato e la volatilità insita in titoli di tal genere.