Banca FarmaFactoring è un titolo azionario sottovalutato del 40% al centro di manovre societarie. È di qualche giorno fa, infatti, la notizia secondo la quale BFF Luxembourg sarl, veicolo lussemburghese che fa capo al fondo di private equity Centerbridge ha ceduto un altro 4% di Banca FarmaFactoring. Diciamo un altro perché già a febbraio 2020 aveva ceduto un altro 8,8% del capitale.

Se si trattasse di un altro titolo azionario potrebbe sorgere qualche dubbio sul suo futuro, ma Banca FarmaFactoring gode di ottima salute e considerazione. Per gli analisti, infatti, il consenso medio è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 47,4%. Lo stesso livello di sottovalutazione, circa il 40%, che si ottiene andando a confrontare il fair value del titolo con le quotazioni attuali.

Un titolo azionario sottovalutato del 40% al centro di manovre societarie. Cosa fare nei prossimi giorni secondo l’analisi grafica e previsionale?

Banca FarmaFactoring (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 12 ottobre a quota 4,815 euro in rialzo dello 0,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma potremmo essere vicini a una svolta rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il supporto in area 4,75 euro (I obiettivo di prezzo) e potrebbero dare inizio a un rimbalzo che si trasformerebbe in inversione nel caso di chiusura giornaliere superiori a 4,935 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma bisogna stare molto attenti. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 5,06 euro, ma ne sono state respinte. Bisogna, quindi, stare molto attenti alla tenuta del supporto in area 4,7 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe precipitare al ribasso le quotazioni verso i minimi di marzo.

In caso contrario le quotazioni potrebbero continuare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Nel caso migliore il titolo potrebbe apprezzarsi circa il 50% dai livelli attuali.

Time frame mensile

Nel lungo periodo le prospettive del titolo sono molto interessanti. Tanto che potrebbe assistere a un rialzo di oltre l’80% dai livelli attuali. Tuttavia la strada non è così semplice. Una chiusura mensile inferiore a 4,64 euro, infatti, farebbe crollare le quotazioni del titolo. Una chiusura mensile superiore a 5,06 euro, invece, farebbe scattare le quotazioni al rialzo verso il I obiettivo di prezzo in area 5,72 euro. A seguire, gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati nel box rosso.

