Un titolo azionario sottovalutato del 20% che potrebbe scendere di un ulteriore 40%. Quando comprare?

Era giugno quando scrivevamo ENAV non riesce a decollare in Borsa. Atterraggio di emergenza con ribasso del 60%? Siamo a settembre e ci ritroviamo a parlare di un titolo azionario sottovalutato del 20% che potrebbe scendere di un ulteriore 40%.

Quando finirà il ribasso in corso? Quando tornare compratori sul titolo?

Dal punto di vista degli analisti la situazione è molto incerta. Da un lato, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 21%. Dall’altro il consenso medio è Hold, mantenere. Per cui anche se la sottovalutazione è interessante, gli analisti consigliano prudenza.

La valutazione basata sui multipli di mercato, invece, esprime una moderata sopravvalutazione del titolo.

Eppure i dati sul traffico aereo sono in ripresa e questo aspetto dovrebbe favorire il business di ENAV. Dopo che a luglio 2020 la società ha gestito un traffico passeggeri triplo rispetto al mese di giugno, anche agosto ha mostrato un aumento di oltre il 30% (dati relativi ai primi 15 giorni del mese). Il futuro, quindi, potrebbe riservare piacevoli sorprese per gli azionisti di ENAV.

Analisi grafica e previsionale: quando comprare un titolo azionario sottovalutato del 20% che potrebbe scendere di un ulteriore 40%?

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENA) ha chiuso la seduta del 14 settembre a quota 3,51 euro in ribasso del 1,57%.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 3,4781 euro. Questo livello potrebbe essere un ottimo punto di ingresso visto che rappresenta un ottimo supporto e che la discesa degli ultimi giorni non è stata sostenuta da volumi. Un eventuale ingresso long deve prevedere lo stop nel caso di chiusura giornaliera inferiore a 3,4781 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Scenario di medio/lungo periodo

La proiezione in corso sia sul settimanale che sul mensile è ribassista e punta verso gli obiettivi indicati in figura.

Prima di andare a capire gli eventuali spazi al rialzo a seguito di un’inversione ribassista, si consiglia di attendere prima l’inversione rialzista sul time frame giornaliero.