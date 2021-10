Il Ftse Mib Future, dopo aver aperto in gap down stamani ora cerca di recuperare le posizioni. Gap di fuga oppure di esaustione? Tutto dipenderà dalla chiusura di contrattazione odierna anche se stiamo notando ulteriori divergenze rialziste rispetto ai giorni scorsi. Sono questi momenti decisivi e siamo su livelli spartiacque che faranno capire se o meno alle porte, ci sarà un ulteriore ribasso del 7/10% oppure un ritorno dei prezzi verso l’alto. In questo contesto di incertezza, il nostro Ufficio Studi oggi esprime la seguente raccomandazione: c’è a Piazza Affari fra gli altri, un titolo azionario sottovalutato del 100% che potrebbe iniziare a correre.

A chi si riferisce? Alla società TPS.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 11 ottobre al prezzo di 5,75 in rialzo dell’ 1,77% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,52 ed il massimo a 6,45. I prezzi da inizio anno sono saliti del 52,9%. Cosa attendere da ora in poi? Quali dinamiche attendere?

Procediamo per gradi

Analisi sommaria di bilancio

Il titolo TPS Technical Publications Service SpA che capitalizza attualmente in Borsa circa 41,7 milioni di euro, fornisce servizi tecnici e di ingegneria per l’industria aeronautica in Italia.

Non leggiamo raccomandazioni degli altri analisti ma il nostro Ufficio Studi, dopo aver analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, esprime un fair value intorno al prezzo di 11,50 euro per azione.

Un titolo azionario sottovalutato del 100% che potrebbe iniziare a correre

La nostra strategia di investimento

Gli oscillatori di momentum sono tutti girati al rialzo e da questo momento in poi i prezzi dopo il recente ritracciamento, potrebbero tornare a salire. Fino a quando non verrà rotto al ribasso il livello di 5,55, saranno possibili in poche settimane ulteriori rialzi verso i 6,45 e poi 4,98. Primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 5,55.

Si raccomanda cautela in quanto i volumi di scambio sono bassi e si potrebbe assistere a forti oscillazioni dei prezzi.

Come al solito si procederà per step ma da questo momento in poi il titolo viene inserito nella nostra Lista delle raccomandazioni.