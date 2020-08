UnipolSAI è un titolo azionario sopravvalutato dagli analisti che potrebbe dare ottimi guadagni nei prossimi mesi .

Se un investitore, infatti, dovesse limitarsi a leggere le raccomandazioni degli analisti troverebbe che il consenso medio è Outperform, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione del 2% circa. Non ci sarebbe, quindi, molti spazi al rialzo per un titolo azionario che risulta essere sopravvalutato del 10% circa andando a confrontare le attuali quotazioni con il suo fair value.

D’altra parte UnipolSAI è uno de pochissimi titoli che ha pagato il dividendo nonostante gli avvertimenti degli organismi di controllo europeo. Va anche detto che il rendimento del dividendo alle quotazioni attuali è superiore al 6%. Un ottimo investimento per chi è alla ricerca di società di rendimento.

Un titolo azionario sopravvalutato dagli analisti che potrebbe dare ottimi guadagni nei prossimi mesi secondo l’analisi grafica e previsionale

UnipolSAI (MIL:US) ha chiuso la seduta del 14 agosto invariato rispetto alla seduta precedente a quota 2,412€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha quasi raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 2,4745€. Questo evento ha determinato un ritracciamento delle quotazioni che potrebbe continuare fino al supporto in area 2,3117€. La tenuta di questo livello confermerebbe la solidità della tendenza rialzista in corso e potrebbe far ripartire nuovamente al rialzo le quotazioni. Gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura e vedono possibili apprezzamenti del 30% circa dai livelli attuali.

Al ribasso, invece, gli obiettivi si andrebbero a posizione in area 2€ con possibilità di estensione fino ai minimi di marzo.

Time frame settimanale

Con l’ultima chiusura settimanale à stato rotto l’ultimo ostacolo lungo il cammino che porta in area 2,5802€ (I° obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 3,295€ (II° obiettivo di prezzo) e di area 4€ (III° obiettivo di prezzo).

La debolezza della tendenza rialzista si potrebbe manifestare solo con chiusure settimanali inferiori a 2,3111€.

Time frame mensile

Se il mese di agosto dovesse chiudere su questi livelli avremmo un fortissimo segnale rialzista di lungo periodo con obiettivo di prezzo in area 3,2€ e a seguire in area 4,7656€ e 6,295€.

Qualora, invece, la chiusura mensile dovesse essere inferiore a 2,33€/2,25€ sarebbero possibili ribassi almeno fino in area 1,6€.

Approfondimento

