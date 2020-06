Un titolo azionario senza raccomandazioni positive degli analisti è da comprare?

Fincantieri è un titolo azionario che nelle ultime settimane ha visto una forte esplosione di volatilità a seguito di notizie di importanti ordini da parte di diversi soggetti: news finanziarie che hanno condizionato l’andamento delle quotazioni: la costruzione di nuove navi per la US Navy, la pubblicazione della trimestrale che ha mostrato un impatto contenuto del Covid-19, l’appalto vinto per la ricostruzione del porto di Carlo Riva di Rapallo.

Fincantieri, poi, recentemente è rimasto coinvolto nella querelle riguardante la vendita di navi da guerra all’Egitto. Tutto questo flusso di notizie non ha certo fatto bene al titolo azionario che ha raggiunto livelli di volatilità elevatissimi. Attualmente, infatti, la sua volatilità confrontata con quella del mercato italiano è pari a 1,56.

In ogni caso l’effetto sull’andamento del titolo non cambia. Le quotazioni sono sempre in discesa e non si vedono all’orizzonte possibili inversioni.

D’altra parte cosa attendersi da un titolo azionario sul quale il giudizio più positivo di un analista è Hold, mantenere? Inoltre il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 10%.

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario Fincantieri

Fincantieri (MIL:FCT)) ha chiuso la seduta del 18 giugno a quota 0,641€ in ribasso dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista e punta il I° obiettivo di prezzo in area 0,28175€. Potenzialmente, quindi, il possibile ribasso potrebbe essere devastante per Fincantieri. L’aspetto positivo è che le quotazioni non riescono ad allontanarsi dal primo ostacolo lungo il percorso ribassista che si trova in area 0,66513€. Ciò vuol dire che una chiusura settimanale sopra questo livello potrebbe far invertire al rialzo la tendenza in corso..

Prestare, quindi, molta attenzione alle prossime chiusure settimanali.

Approfondimento

