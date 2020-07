A Piazza Affari c’è un titolo azionario pronto ad esplodere per un potenziale raddoppio delle quotazioni.

I mercati azionari continuano a stare fermi sotto le resistenze di medio lungo periodo ma questo è un buon segnale. Solitamente una fase laterale in un trend rialzista è propedeutica ad imminenti allunghi rialzisti.

Cosa deve fare il Ftse Mib future per volare nel vero senso della parola?

Deve reggere il supporto di 18.770 ma chiudere a livello giornaliero sopra i 19.460. Queste sono le condizioni per assistere ad un violento ulteriore rimbalzo di breve anche fino ai 22.000 punti.

In questo contesto oggi osserviamo un titolo azionario pronto ad esplodere per un potenziale raddoppio delle quotazioni. Ci riferiamo a Innovatec (MIL:INC) che in questo momento sale del +8,26% e si porta a 0,734.

Di recente c’è stato il raggruppamento di numero 10 azioni ogni 43 possedute.

Da inizio anno il minimo è stato a 0,43 ed il massimo a 1,09.

In base al metodo del discounted cash flow il fair value del titolo viene calcolato a 4,82 circa con una sottovalutazione davvero “impressionante”. Sul titolo non si leggono raccomandazioni degli analisti e giudizi sul valore della società.

Innovatec: pronto ad esplodere al rialzo

Il movimento odierno sembra l’inizio di una forte fase rialzista per la società che si occupa di produzione e servizi nel settore dell’efficienza energetica.

Qual è la migliore strategia di investimento sul titolo?

Comprare a mercato con stop loss a 0,675 e primo target a 1,04. Riteniamo che si andrà incontro a volatilità nelle prossime settimane ed il punto attuale delle quotazioni sembra essere il migliore ed ottimale per un ingresso di medio lungo termine.

Reiteriamo il giudizio delle scorse settimane con target ambiziosi di medio lungo termine.

La nostra raccomandazione è Strong Buy.

Di volta in volta andremo a definire il successivo obiettivo e il relativo punto di inversione.

Si procederà per step.