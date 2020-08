Un titolo azionario pronto a triplicare il suo valore nei prossimi mesi è sicuramente Ambiethesis (l’ex Sadi Servizi Industriali). Stiamo parlando, infatti, di una società le cui azioni sono salite del 7,69% in una seduta in cui l’indice italiano ha perso circa l’1,5%. Non solo. Il rialzo è stato accompagnato da volumi 10 volte superiori alla media degli ultimi tre mesi.

Per ultimo, ma non ultimo, i nostri sistemi stanno dando potenti segnali rialzisti che se confermati in chiusura di settimana e/o di mese porterebbero Ambienthesis a essere un titolo azionario pronto a triplicare il suo valore nei prossimi mesi.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Ambienthesis

Ambienthesis (MIL:ATH) ha chiuso la seduta del 20 agosto a quota 0,616€ in rialzo del 7,69% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso si sta comportando come da manuale. Dopo aver raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 0,5436€ ha visto le quotazioni cercare di sfondare al ribasso questo importantissimo supporto. La sua tenuta, quindi, ha favorito l’esplosione rialzista cui stiamo assistendo in questi giorni. In particolare, una chiusura settimanale superiore a 0,564€ aprirebbe le porte al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 0,658€ e a seguire del II° obiettivo di prezzo in area 0,7738€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 0,89€ (III° obiettivo di prezzo). C’è spazio, quindi, per un rialzo di circa il 50% dai livelli attuali.

Lo scenario ribassista verrebbe meno nel caso in cui Ambienthesis dovesse chiudere la settimana sotto area 0,5436€.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista, ma sono mesi che sta combattendo contro la prima resistenza in area 0,5943€ che si trova lungo il percorso rialzista che porta in area 0,8974€ (I° obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a 0,5943€ rafforzerebbe la spinta rialzista verso gli obiettivi indicati in figura.

Da notare che la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 1,86€ (III° obiettivo di prezzo). Per cui qualora questo obiettivo dovesse essere raggiunto vorrebbe dire vedere triplicato il valore delle azioni Ambienthesis rispetto ai valori attuali.

Approfondimento

