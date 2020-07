Biancamano è un titolo azionario piccolo ma dalle grandi potenzialità: sono possibili guadagni di oltre il 100%. È questo il responso che si ottiene se si confronta il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, è le attuali quotazioni. Anche la valutazione basata sui multipli degli utili esprime una fortissima sottovalutazione. Basti pensare che per Biancamano il PE vale 0,4, mentre per il settore di riferimento 10,3. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un potenziale rialzista enorme per il titolo.

L’unica warning che vogliamo sollevare è legato alla capitalizzazione della società. Allo stato attuale, infatti, il titolo capitalizza 7 milioni di euro e lo controvalore medio scambiato giornalmente si aggira sulle poche decine di migliaia di euro. Si capisce, quindi, come sia molto complicato pensare di investire grosse somme su questo titolo.

Un titolo azionario piccolo ma dalle grandi potenzialità: sono possibili guadagni di oltre il 100%. Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

ERG (MIL:BCM) ha chiuso la seduta del 21 luglio a quota 0,213€, in ribasso dello 1,39% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista con le quotazioni dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 0,19101€. Va notato, però, che le ultime due sedute, nonostante il ribasso, abbiano permesso il recupero di area 0,21135€. Si sono, quindi, creati i presupposti per una continuazione del rialzo almeno fino in area 0,22404€. Una chiusura, confermata, sopra questo livello aprirebbe a un’inversione rialzista i cui obiettivi andrebbero calcolati.

Nel caso in cui, invece, il ribasso dovesse continuare, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

L’indecisione sul da farsi è evidente dal grafico settimanale. La proiezione, infatti, potrebbe essere ribassista, ma non riesce a superare il primo ostacolo in area 0,20566€. È questo, quindi, il livello da monitorare con attenzione in chiusura di settimana. La sua tenuta potrebbe far ripartire al rialzo le quotazioni e, quindi, la tendenza. In caso contrario gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.

Time frame mensile

La tendenza in corso è ribassista, ma contemporaneamente c’è un segnale di BottomHunter che spinge al rialzo.

La prudenza, quindi, è d’obbligo e area 0,23565€ rappresenta il livello chiave da monitorare in chiusura mensile. La sua decisa rottura, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento di obiettivi con potenziale rialzista del 100%, nel caso del I° obiettivo di prezzo, mentre la massima estensione rialzista ha un potenziale rialzista di circa il 300%.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero continuare a scendere gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

