Technogym è un titolo azionario per il quale l’analisi grafica offre un’interessante operazione di trading con possibili guadagni fino al 100%.

Queste potenzialità, però, non trovano riscontro nel giudizio degli analisti e nei fondamentali della società. Eppure dal punto di vista del business le cose vanno bene.

Basti pensare che, sebbene costretta alla chiusura durante il lockdown, la società ha continuato a vendere i suoi prodotti online svuotando i suoi magazzini. Inoltre alla ripresa ha iniziato a produrre con ritmi molto serrati.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Nonostante ciò per gli analisti il consenso medio è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 6%. Se, invece, si valuta la società in base ai suoi fondamentali scopriamo che il titolo è sopravvalutato.

Un titolo azionario per il quale l’analisi grafica offre un’interessante operazione di trading: i livelli da monitorare

Il titolo Technogym (MIL:TGYM) ha chiuso a 7,37€ la seduta del 14 agosto in ribasso del 1,21% rispetto alla precedente.

La proiezione in corso è rialzista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 7,6795€. Da notare che l’ultima seduta di contrattazioni ha evidenziato una buona forza dei rialzisti che sono riusciti a chiudere sopra il supporto in area 7,366€. L’eventuale superamento in chiusura di giornata del I° obiettivo di prezzo farebbe scattare le quotazioni verso il II° obiettivo di prezzo in area 8,4842€. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 9,295€.

Nel medio/lungo periodo la tendenza in corso è rialzista, ma sta soffrendo e non riesce ad accelerare. Anzi, le quotazioni si stanno avvicinando pericolosamente a importanti supporti che se rotti farebbero precipitare il titolo Technogym.

Cosa può accadere nel medio/lungo periodo?

Sul settimanale, dove il I° obiettivo di prezzo è stato già raggiunto, il livello da monitorare è 6,6953€. Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe crollare lo scenario che vede le quotazioni dirette verso area 12€, prima, e 15,5€ poi. Verrebbe meno, quindi, un potenziale guadagno di circa il 100% dai livelli attuali.

Sul mensile la situazione è identica con il supporto da monitorare in chiusura mensile posto in area 6,6936€.

Approfondimento

Cosa fare nei prossimi giorni per guadagnare soldi con il Ftse Mib Future