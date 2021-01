Blue Financial Communication è un titolo azionario molto interessante che nonostante la sopravvalutazione potrebbe esplodere al rialzo. Andiamo, quindi, a vedere quali sono i livelli da monitorare per sfruttare al meglio la possibile esplosione dei prezzi. Prima, però, andiamo a capire il livello di sopravvalutazione di Blue Financial Communication.

Qualunque sia la metrica utilizzata, un’analisi basata sui multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato. Inoltre non ci sono analisti che coprono il titolo. L’unico strumento che abbiamo, quindi, è l’analisi grafica e previsionale.

Prima, però, ricordiamo che il titolo ha una situazione finanziaria molto buona con un indice di liquidità superiore a 1 sia per il breve che per il lungo termine.

Un titolo azionario molto interessante che nonostante la sopravvalutazione potrebbe esplodere al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Blue Financial Communication (MILBLUE) ha chiuso la seduta del 20 gennaio a quota 2,12 euro in ribasso del 3,64% rispetto alla seduta precedente.

Sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è rialzista. Tuttavia sul settimanale la situazione è molto in bilico. Come si vede dal grafico, infatti, a chiusura della settimana in corso lo Swing Indicator potrebbe dare un segnale ribassista. Inoltre la resistenza in area 2,26 euro (I obiettivo di prezzo) sta frenando da diverse settimana l’ascesa delle quotazioni. Ci sono, quindi, i presupposti per un ritracciamento delle quotazioni che si trasformerebbe in un ribasso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,84 euro.

In caso contrario, i.e. rottura della resistenza in area 2,26 euro, le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura con un potenziale rialzista di oltre il 70%.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

