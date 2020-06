Un titolo azionario interessante per il breve periodo con potenziale rialzista del 25%

Cembre è un titolo azionario a media capitalizzazione il cui andamento borsistico è stato abbastanza altalenante. A seconda dell’orizzonte temporale analizzato, infatti, può risultare migliore o peggiore rispetto al mercato italiano e/o settore di riferimento.

Ad esempio su un orizzonte temporale a 5 anni ha avuto una performance del +20% a fronte di un settore di riferimento e un mercato italiano che hanno avuto una performance del -20% e -40%, rispettivamente. A 1 anno, invece, la prospettiva cambia completamente con Cembre che perde il 16% e il settore di riferimento che guadagna oltre il 20% e il mercato italiano che perde il 6%.

Si comprende, quindi, come sia un titolo azionario difficilmente inquadrabile in un investimento di lungo periodo, viste le sue repentine inversioni di tendenza spesso in opposizione al mercato.

Anche nel breve questa caratteristica non è cambiata, Negli ultimi 30 e 7 giorni di contrattazioni, infatti, il titolo ha fatto molto meglio sia del mercato italiano che del settore di riferimento.

D’altra parte i dati del primo trimestre, sebbene abbiano risentito della crisi da Covid-19, hanno avuto un impatto relativamente modesto, intorno al 5%, sia per la riduzione dei ricavi che per l’EBITDA. In miglioramento la posizione finanziaria netta consolidata che è aumentata, passando da un saldo positivo di 3,1 milioni di euro al 31 marzo 2019, ad un saldo positivo di 4,7 milioni di euro al 31 marzo 2020.

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario Cembre

Il titolo Cembre (CMB) ha chiuso la seduta del 3 giugno in ribasso dell’1,16% rispetto alla seduta precedente, a quota 17,00€.

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista e ha già rotto al rialzo la forte resistenza costituita dal I° obiettivo di prezzo in area 16,095€. Le quotazioni, quindi, sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 18,803€. Le ultime tre sedute, però, sono state tutte al ribasso e questo non costituisce un bel segnale. Tuttavia va notato che al momento le quotazioni si stanno appoggiando sul supporto dinamico (linea blu), per cui non si sono pericoli immediati. Si dovrebbe scappare dal titolo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 16,095€.

Da notare che la massima estensione al rialzo si trova in area 21,497€ (III° obiettivo di prezzo).

Approfondimento

Per maggiori dettagli e la scheda tecnica del titolo clicca qui.