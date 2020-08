OVS è un titolo azionario incerto nel breve, ma che potrebbe offrire un rendimento del 150% nei prossimi mesi. Le spiegazioni a questa affermazione verranno date nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale.

Intanto occupiamoci dei fondamentali della società. Sia che si utilizzo il fair value che il PE o il PEG, OVS risulta essere un titolo azionario molto sopravvalutato. Solo il Price to Book ratio evidenzia un titolo molto sottovalutato rispetto alla concorrenza: 0,2 contro 1,1.

Anche per gli analisti la situazione è molto incera. Se da un lato, infatti, il prezzo medio esprime una sottovalutazione del 20%, dall’altra il giudizio medio Hold. Il consenso medio, quindi, è per un approccio prudente al trading sul titolo.

Un titolo azionario incerto nel breve, ma che potrebbe offrire un rendimento del 150% nei prossimi mesi secondo le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo OVS (MIL:OVS) ha chiuso la seduta del 26 agosto a quota 0,827€ in rialzo dello 0,98% rispetto alla seduta precedente.

Nel breve periodo la tendenza in corso è ribassista e ha raggiunto il suo I° obiettivo di prezzo in area 0,82134€. Al momento le quotazioni si trovano a un punto di svolta importante. Dopo una chiusura inferiore a 0,82134€, infatti, questo livello è stato immediatamente recuperato evidenziando la forza del titolo. Qualora, però, ci dovesse essere una nuova chiusura di giornata sotto questo livello le quotazioni si dirigerebbero verso il II° obiettivo di prezzo in area 0,53534€. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,25304€ (III° obiettivo di prezzo).

Se nel medio periodo (time frame settimanale) la proiezione è rialzista, ma molto incerta in quanto una chiusura settimanale sotto 0,86197€ farebbe invertire la tendenza al ribasso, nel lungo periodo, invece, potremmo essere vicini a una svolta molto importante.

Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto il III° obiettivo di prezzo in area 0,80471€. Ci sono, quindi, tutte le condizioni per un’inversione rialzista. In questo caso i prezzi si dirigerebbero verso are 2€ per un potenziale rialzo del 150%.

