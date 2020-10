Piteco è un titolo azionario in costante e forte crescita sul quale puntare, sono i numeri a dirlo. La semestrale al 30 giugno 2020, infatti, ha riportato numeri in costante crescita nonostante la forte crisi economica. I principali dati sono riportati nella tabella seguente estratta dalla relazione semestrale disponibile qui.

A seguito della semestrale le due case di affari che coprono il titolo hanno rivisto al rialzo le loro stime. In particolare il prezzo obiettivo esprime una sottovalutazione del 20%. La cosa più interessante, però, sono le prospettive di crescita per gli anni futuri. Ad esempio le attese di crescita degli utili sono di oltre il 20% all’anno per i prossimi tre anni.

Un titolo azionario in costante e forte crescita sul quale puntare: gli obiettivi dell’analisi grafica e previsionale

Piteco (MIL:PITE) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 8 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame analizzato la tendenza in corso è rialzista e sia sul settimanale che sul mensile è stato già raggiunto e superato il I obiettivo di prezzo. Se il mese, però, è ancora lunga, sul settimanale lo scenario è molto interessante.

Come si vede dal grafico, infatti, per ben sette settimane consecutive i ribassisti hanno cercato di sfondare il supporto in area 7,539 euro, ma senza successo. Siamo, quindi, in presenza di un forte segnale rialzista che dovrebbe spingere le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare la massima estensione rialzista si trova in area 11,4 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 7,539 euro farebbe invertire la tendenza in corso al ribasso.

Time settimanale

Time mensile

Approfondimento

