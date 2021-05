WIIT è un titolo azionario in bilico tra un profondo ribasso e il raddoppio delle sue quotazioni. Questa è la conclusione dell’analisi sui time frame settimanale e mensile. Nel primo caso, infatti, sebbene la tendenza in corso sia ribassista le quotazioni si sono poggiate sul primo supporto (area 156,8 euro) lungo il percorso ribassista che porta al I obiettivo di prezzo in area 142,8 euro. D’altra parte sul mensile la tendenza in corso è saldamente rialzista e sono ormai 9 mesi che resiste alle pressioni ribassiste. Come si vede dal grafico, infatti, dopo aver rotto al rialzo il I obiettivo di prezzo sul time frame mensile in area 144,1 euro, più volte le quotazioni hanno cercato di spingere al ribasso, ma il supporto ha retto molto bene lasciando intatte le probabilità di continuare al rialzo verso gli obiettivi successivi che si trovano in area 226 euro (II obiettivo di prezzo) e 308,5 euro (III obiettivo di prezzo).

Il livello chiave da monitorare, quindi, passa per area 156,8 euro. Fino a quando resisterà alle pressioni ribassista allora ci sono speranze che si possa ripartire con forza al rialzo.

Che la situazione su WIIT non sia proprio chiarissima si evince anche dal confronto tra quanto ci dice l’analisi fondamentale e quanto dicono gli analisti.

Nel primo caso, qualunque sia l’indicatore utilizzato, WIIT risulta essere sopravvalutato. Nel secondo, invece, gli analisti hanno un consenso medio accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 25%

Un titolo azionario in bilico tra un profondo ribasso e il raddoppio delle sue quotazioni: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario WIIT (MILWIIT) ha chiuso la seduta del 19 maggio in rialzo dello 0,37% rispetto alla seduta precedente a quota 163,6 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

