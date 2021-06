Eurotech è un titolo azionario in bilico tra l’esplosione rialzista e il crollo ribassista. Come si vede dal grafico sul time frame settimanale, infatti, da un po’ di settimane le quotazioni si stanno muovendo all’interno di uno strettissimo trading range delimitato dai livelli 4,44 euro e 4,846 euro.

Nelle prossime settimane, quindi, la rottura di uno dei due livelli indicazioni dell’analisi grafica indicherà la direzione per i prossimi mesi.

Ma quale potrebbe essere lo scenario più probabile?

In un precedente report abbiamo evidenziato come alla luce dei dati di bilancio il titolo sia fortemente sottovalutato, per cui il giudizio è Strong Buy. Questa giudizio è supportato dal BottomHunter e dallo Swing Indicator, entrambi in posizioni rialzista.

Qualora dovesse concretizzarsi lo scenario più probabile, le azioni Eurotech si muoverebbero prima verso il I obiettivo di prezzo in area 5,245 euro e successivamente verso gli altri indicati in figura. Nel caso cui venisse raggiunta la massima estensione rialzista la performance potrebbe essere del 65% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, il punto di approdo potrebbe essere in area 3,58 euro, un livello che già in passato ha fatto da trampolino di lancio per il rialzo delle quotazioni. Potrebbe, quindi, essere un’ottima opportunità di acquisto. Qualora, invece, questo livello dovesse essere rotto al ribasso, la discesa potrebbe continuare fino in area 2,23 euro e a seguire verso area 0,9 euro. Riteniamo che entrambi questi obiettivi abbiano bassissime probabilità di essere raggiunti.

Un titolo azionario in bilico tra l’esplosione rialzista e il crollo ribassista: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta del 28 giugno a 4,522 euro in ribasso dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.