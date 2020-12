Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo un rialzo del 191% negli ultimi 30 giorni, Sirio è un titolo azionario in bilico tra il ritorno sui minimi storici e un rialzo del 200%. Prima di affrontare questo tema, però, c’è un aspetto fondamentale che non va assolutamente trascurato quando si pianifica un investimento su questo titolo azionario.

La sua capitalizzazione è di poco superiore ai quattordici milioni di euro e mediamente (ultimi tre mesi) viene scambiato un controvalore giornaliero di circa 120.000 euro. Ci sono, però, anche sedute come quella dell’8 dicembre che non vedono scambi. Si comprendere, quindi, come la prudenza debba essere la stella guida quando si investe su questo titolo.

La performance strepitosa degli ultimi 30 giorni è legata alle buone notizie sul vaccino per il Covid-19. Una ripresa della normale attività, infatti, sarebbe un toccasana per il titolo che gestisce punti di ristorazione prevalentemente nell’ambito ospedaliero ma anche negli aeroporti, lungo le autostrade e in città. Inoltre ha in franchising di Burger King Europe per l’Italia.

Un titolo azionario in bilico tra il ritorno sui minimi storici e un rialzo del 200%: il livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Sirio (MIL:SIO) ha chiuso la seduta del 8 dicembre a 4,08 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni sono su livelli, area 4,68 euro, che già in passato hanno frenato l’ascesa delle quotazioni. I prossimi giorni, quindi, saranno decisivi per capire cosa succederà al titolo nel medio termine.

Una chiusura giornaliera superiore al livello indicato aprirebbe le porte a un’accelerazione verso il I obiettivo di prezzo in area 6,85 euro e a seguire verso gli altri obiettivi indicati in figura per un potenziale rialzo del 200%. In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare verso i minimi storici.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la situazione è molto delicata. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza rialzista si sta scontrando ormai da settimane con la fortissima resistenza in area 4,24 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a ulteriori rialzi verso gli obiettivi indicati in figura.

