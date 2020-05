Un titolo azionario in bilico, ma con potenziale rialzista di oltre il 200%

A Piazza Affari c’è un titolo azionario dalle grandi potenzialità, ma che va trattato con molta cautela. Stiamo parlando di Mondo TV che negli ultimi giorni è salito alla ribalta delle cronache per un accordo con Samsung per sviluppare un canale dedicato ai bambini (clicca qui per maggiori dettagli). Inoltre ha raggiunto un accordo con TIMVISION per distribuire i propri programmi per bambini anche sulla piattaforma della società telefonica.

Questo attivismo segue un primo trimestre in netta crescita, probabilmente anche grazie al lockdown che ha costretto le famiglie a casa. I numeri raggiunto, infatti, sono di tutto rispetto. L’utile netto è stato in crescita del 43% a 1,4 milioni di euro con un valore della produzione pari a circa 6 milioni di euro (+19%). L’Ebitda è stato pari a circa 4 milioni di euro, con incremento del 33%. I risultati per il 2020 sono attesi in miglioramento rispetto al 2019 che già era stato un ottimo anno.

Anche le performance borsistiche dell’ultimo anno sono state molto buone. Mondo TV, infatti, ha guadagnato oltre l’80% a fronte di un settore di riferimento che ha perso il 20%.

I recenti ottimi dati hanno trovato sponda nell’analista che copre il titolo azionario. Banca Finnat, infatti, ha reiterato il giudizio BUY, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio di 2,6€ che esprime una sottovalutazione del 40% dai livelli attuali. Una conferma del livello di sottovalutazione viene dal confronto del fair value con le quotazioni attuali. In questo caso la sottovalutazione è del 45%.

Quali sono le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale su Mondo TV?

Mondo TV (MIL:MTV) ha chiuso la seduta del 21 maggio a quota 1,826€ in ribasso del 2,87%.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e ha come obiettivo di prezzo area 2,93€ per un potenziale rialzista di oltre il 50%. Tuttavia la spinta rialzista non riesce a rompere l’ultimo ostacolo in area 2,2224€ che si frappone al raggiungimento dell’obiettivo. Chiusure settimanali superiori a questo livello aprirebbero le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 4,8396€. La massima estensione del rialzo si trova in area 6,73€ per un potenziale rialzo di oltre il 200%.

Bisogna, però, prestare attenzione. Una chiusura settimanale inferiore a 1,763€, infatti, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Approfondimento

Per approfondimenti sul titolo Mondo TV clicca qui.