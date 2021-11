Il titolo Autostrade Meridionali ha avuto il suo momento di gloria in Borsa a inizio 2021 a seguito di vicende giudiziarie. Il TAR, infatti, ha messo le ali al titolo ha dato ragione all’azienda in merito alla disciplina economica riguardante la gestione del tratto Napoli-Pompei-Salerno della A3.

Tutto questo accadeva a inizio febbraio quando il titolo ha guadagnato circa il 70% in due settimane. Da quel momento in poi le quotazioni si sono mosse con un andamento laterale che si è sviluppato all’interno del trading range 26,1 euro (I obiettivo di prezzo) e 29,2 euro. Durante gli otto mesi da febbraio a ottobre solo due volte, una volta al rialzo e una al ribasso, il trading range è stato violato, ma l’escursione è stata immediatamente recuperata nella barra successiva.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Ancora una volta, quindi, è importante non essere precipitosi, ma aspettare la conferma del segnale sia esso rialzista o ribassista.

Una chiusura settimanale inferiore a 26,1 euro aprirebbe le porte a una discesa che ha come obiettivo di prezzo area 20,9 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 15,8 euro. Siamo, quindi, in presenza di un titolo azionario in bilico che potrebbe andare incontro a una fase ribassista qualora i supporti non dovessero tenere

Per i rialzisti, invece, la strada è più ardua. Alla rottura di area 29,2 euro, infatti, dovrebbe seguire quella di area 30,25 euro per avere la conferma della proiezione rialzista con I obiettivo di prezzo in area 39,5 euro. In questo caso, quindi, il titolo potrebbe riportarsi sui suoi massimi storici.

Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte verso livelli mai raggiunti prima. In particolare area 54 euro (II obiettivo di prezzo) e 69 (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo

A guardare il titolo attraverso i multipli di mercato si scopre che è fortemente sottovalutato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Autostrade Meridionali sono sottovalutate di almeno il 30% rispetto al settore di riferimento.

A sostegno dello scenario rialzista ci sono anche i dati relativi ai primi sei mesi dell’anno. Con un EPS di 1,60 euro rispetto ai 0,19 euro del 2020 la società è in forte crescita. Inoltre, l’azienda ha riportato un forte risultato del primo semestre con un miglioramento dei guadagni, delle entrate e dei margini di profitto.

Un titolo azionario in bilico che potrebbe andare incontro a una fase ribassista qualora i supporti non dovessero tenere: le indicazioni dell’analisi grafica

Autostrade Meridionali (MIL:AUTME) ha chiuso la seduta del 3 novembre invariato rispetto alla seduta precedente a quota 28,2 euro.

Time frame settimanale