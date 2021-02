RAI Way è un titolo azionario impostato al ribasso ma sottovalutato e dal dividendo al 5%. Il nostro Ufficio Studi, quindi, ha individuato i livelli in prossimità dei quali entrare in acquisto potrebbe essere un ottimo affare.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli degli utili si nota subito che RAI Way potrebbe quasi raddoppiare il suo valore senza per questo eccedere la media del settore di riferimento. Il suo P/E, infatti, è pari a 19,8 da confrontare con il 37,7 del settore di riferimento.

Anche per gli analisti delle case di affari che coprono il titolo, le attuali quotazioni esprimono un’interessante sottovalutazione, poco più del 35%. Il consenso medio, invece, è Outperform.

Per quel che riguarda l’eccellente rendimento del dividendo, che si aggira intorno al 5%, c’è un aspetto da non trascurare per gli anni avvenire. Il pay-out di RAI Way è molto vicino al 100%, per cui un’inattesa contrazione degli utili potrebbe provocare un repentino ridimensionamento del dividendo distribuito.

Un altro aspetto molto interessante, già evidenziato in un precedente report, è legato al rendimento medio annuo mostrato dal titolo negli ultimi cinque anni che si è aggirato intorno al 10% anno.

Un titolo azionario impostato al ribasso ma sottovalutato e dal dividendo al 5%. Cosa fare secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 24 febbraio a 4,745 euro in rialzo dello 0,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La settimana in corso potrebbe concludersi con un brutto segnale ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni potrebbero rompere in chiusura di settimana il supporto in area 4,735 euro (I obiettivo di prezzo). Si potrebbero, quindi, aprire spazi di discesa fino al II obiettivo di prezzo in area 3,735 euro. La massima estensione dl ribasso in corso, poi, passa per area 2,735 euro.

Un chiaro segnale di forza si avrebbe o con una chiusura settimanale superiore a 4,735 euro oppure con un segnale rialzista dello Swing Indicator.

Time frame mensile