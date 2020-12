Un titolo azionario il cui andamento è legato a quello del petrolio è Occidental Petroleum. Trattasi di una società che occupa dell’acquisizione, dell’esplorazione e dello sviluppo di proprietà di petrolio e gas negli Stati Uniti, in Medio Oriente e in America Latina.

Conseguentemente il suo andamento è molto legato a quello dell’oro nero.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni. La cosa, però, non deve sorprendere visti i suoi punti di debolezza che sono superiori a quelli di forza.

Punti di forza

Questa società è di grande interesse per gli investitori alla ricerca di un titolo ad alto dividendo. In passato, infatti, ha sempre offerto ai suoi azionisti un rendimento molto interessante

Negli ultimi sette giorni, gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro stime di EPS per la società.

Punti di debolezza

Come stimato dagli analisti, questo gruppo è tra le aziende con le più basse prospettive di crescita.

La bassa redditività indebolisce l’azienda.

Uno dei principali punti deboli dell’azienda è la sua situazione finanziaria.

Le stime delle utili vengono regolarmente riviste al ribasso per l’anno in corso e per i prossimi anni.

Negli ultimi dodici mesi le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate, il che significa che per l’anno fiscale in corso sono previsti volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente.

Per gli ultimi dodici mesi, gli analisti che coprono la società hanno fornito una panoramica ribassista delle stime di EPS, con conseguenti frequenti revisioni al ribasso.

Un titolo azionario il cui andamento è legato a quello del petrolio: le previsioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Occidendal Petroleum (NYSE:OXY) ha chiuso la seduta del 18 dicembre a quota18,52 dollari in ribasso del 3,44% rispetto alla seduta precedente.

I prossimi dieci giorni saranno decisivi per il medio/lungo periodo del titolo in questione. Come si vede dai grafici, infatti, si stanno creando le condizioni per una discesa del titolo sia nel medio che lungo periodo.

La settimana in corso, infatti, qualora dovesse chiudere sotto i 20,1 dollari darebbe un forte segnale ribassista. Analogamente, la mancata rottura in chiusura mensile della resistenza in area 18,2 dollari farebbe virare al ribasso la tendenza di lungo periodo.

L’unica speranza per i rialzisti è il segnale ancora long sia del BottomHunter che dello Swing Indicator.

Time frame settimanale

Time frame mensile

