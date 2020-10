In un ipotetico testa coda della Borsa italiana, potremmo oggi mettere in testa i titoli industriali e in coda i titoli del settore bancario. In particolare un titolo azionario ha dominato in Piazza Affari mentre un settore ha zavorrato il listino milanese. Ecco chi sono i vincenti e i perdenti in questa seduta di Borsa, nell’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Crollano i posti di lavoro in Europa ma le Borse salgono

Ancora una giornata al rialzo per Piazza Affari, che inanella la settima seduta consecutiva la rialzo. Lo spunto rialzista ha riguardato anche tutte le Borse europee, che hanno guadagnato più o meno quanto la Borsa italiana.

Al termine della seduta, l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha segnato un progresso dello 0,6%, chiudendo a 19.713 punti. Identico guadagno per il tedesco Dax e per il francese Cac.

Gli allarmi lanciati per l’economia europea e per l’espandersi dei contagi, non hanno minimamente toccato le Borse, almeno guardando il risultato. I possibili blocchi nelle principali capitali non allarmano le Borse. E neanche i 10 milioni di posti di lavoro perduti nella UE a causa della emergenza Covid.

Le Borse del Vecchio Continente preferiscono guardare avanti, anzi guardare Oltreoceano dove la locomotiva Wall Street prosegue la corsa. Qui i prezzi continuano a macinare nuovi rialzi. Probabilmente lo faranno fino alle elezioni presidenziali del 3 novembre. Dopo potrebbe soffiare un vento diverso.

Un titolo azionario ha dominato in Piazza Affari mentre un settore ha zavorrato il listino milanese

Intanto l’indice Ftse Mib sta lentamente riguadagnando la soglia dei 20mila punti. Oggi poco aiutato dalle banche ma fortemente spinto da un titolo, Interpump, che ha messo a segno una seduta da incorniciare. Oggi il titolo dell’azienda specializzata in pompe ad alta pressione ha guadagnato il 7% e segnato il nuovo massimo storico.

Male ancora una volta le banche, che oggi hanno fatto da zavorra all’indice Ftse Mib. Unicredit ha perduto l’1%, BPER Banca ha lasciato sul terreno il 2,5%.

Intesa limita i danni ad un calo dello 0,5%. Evidentemente la partecipazione alla cordata che ha rilevato la Borsa Italiana dal London Stock Exchange, non ha entusiasmato molto gli investitori.

