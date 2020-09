Da quando in area 0,11 abbiamo segnalato sulle nostre pagine l’acquisto di Tiscali, il titolo è letteralmente volato, guadagnando in pochi giorni il 300%. Il settore delle telecomunicazioni è in fermento e in Italia attira attenzione l’ipotesi su Telecom e la rete unica. Noi riteniamo che in giro per il mondo ci siano titoli che possano avere appeal maggiore rispetto alla nostra Telecom Italia. Questo sia per motivi fondamentali che grafici. Infatti c’è un titolo azionario del settore telefonico sottovaluto del 100% all’inizio di un’esplosione dei prezzi.

Ci riferiamo a Deutsche Telekom quotata sia a Piazza Affari (MIL:DTE) che sulla Borsa tedesca. Oggi il titolo è in rialzo del 4,27% e si porta a 15,275.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 10,546 ed il massimo a 16,742.

Perchè riteniamo che sia un titolo azionario del settore telefonico sottovaluto del 100% all’inizio di un’esplosione dei prezzi?

Abbiamo analizzato i bilanci degli ultimi anni alla luce del modello del discounted cash flow i nostri calcoli portano a calcolare un fair value superiore a 35 euro per azione.

Il consenso e le raccomandazioni degli analisti invece ritengono che sia ipotizzabile il raggiungimento di un prezzo obiettivo a 12 mesi di 18,38.

Quali informazioni possiamo invece assumere leggendo i grafici di breve, medio e lungo termine?

La tendenza sui time frame considerati è rialzista e dai livelli attuali si presuppongono imminenti ed ulteriori spinte verso obiettivi grafici interessati per/entro i prossimi 1/3 mesi.

Strategia di investimento

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 14,64 e primo target da raggiungere entro i prossimi 3 mesi in area 17,38 e successivi 19,00 e poi 25,00.

Al momento non vediamo pericoli anzi la struttura grafica ci sembra davvero interessante per aprire posizioni rialziste sia di breve che di medio e lungo termine.

Come al solito si procederà per step ma riteniamo che se il settore delle telecomunicazioni ripartirà stabilmente al rialzo questo titolo la farà da padrone.