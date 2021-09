CSP international Fashion Group è un titolo azionario del settore moda indeciso sulla strada da intraprendere. Come si vede dal grafico, infatti, da marzo 2021 le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 0,415 euro – 0,455 euro. In particolare, i prezzi si stanno muovendo nella parte bassa del trading range quasi a indicare la difficoltà di CSP International Fashion Group di partire al rialzo. L’estrema decisione che caratterizza il titolo si evince anche dall’andamento dello Swing Indicator che ormai da agosto è in posizione neutrale.

Va notato che questa lunga fase laterale è stata caratterizzata da una forte diminuzione dei volumi. Basti pensare che attualmente ogni settimana vengono scambiati poco meno di 100.000 pezzi. Tutto ciò corrisponde a un controvalore scambiato giornalmente di poco inferiore ai 10.000 euro. Si comprende, quindi, come all’improvviso si potrebbe accendere la componente volatilità con conseguente aumento del rischio dell’operatività sul titolo. Si consiglia, quindi, di essere estremamente prudenti.

Qualora dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 0,415 euro le quotazioni potrebbero accelerare verso l’obiettivo successivo in area 0,317 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 0,216 euro (III obiettivo di prezzo). Al rialzo, invece, la rottura della parte superiore del trading range potrebbe spingere le quotazioni su fino in area 0,6 euro.

Questo andamento incerto, però, non è una novità per CSP International Fashion Group. In un precedente report, infatti, abbiamo mostrato che se si considera un investimento azionario a 10 anni, la probabilità che si abbia un rendimento positivo è del 50%. Come lanciare la classica monetina. Inoltre il rendimento medio a 10 anni è del -6% circa. Ciò vuol dire che nei casi in cui il rendimento è positivo, in termini assoluti è inferiore a quello negativo.

Un titolo azionario del settore moda indeciso sulla strada da intraprendere: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario CSP International Fashion Group (MILCSP) ha chiuso la seduta del 29 settembre in ribasso dello 0,46% rispetto alla seduta precedente a quota 0,445 euro.

Time frame settimanale