Lucisano Media Group è un titolo azionario del settore media, sottovalutato dell’80%, che potrebbe perdere un altro 50% dai livelli attuali: cosa fare in casi come questi?

Bisogna individuare i livelli chiave dove la tendenza in corso potrebbe invertire e quelli dove capire se il segnale di inversione è robusto oppure è un falso segnale.

Dal punto di vista dei fondamentali Lucisano Media Group è sottovalutato qualunque sia la metrica utilizzata.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Ad esempio confrontando il fair value ,calcolato con il metodo del discounted cash flow, e le quotazioni attuali scopriamo che il titolo è sottovalutato dell’80% circa.

Analoghi risultati si ottengono andando a valutare il titolo mediante il metodo dei multipli di mercato. Ad esempio, il PE di Lucisano Media Group è pari a 7,2, mentre quello del settore di riferimento è pari a 8; il Price to Book ratio del titolo è pari a 0,4, mentre quello del settore di riferimento è pari a 2,2.

C’è, quindi, spazio per un forte apprezzamento del titolo.

Un titolo azionario del settore media, sottovalutato dell’80%, che potrebbe perdere un altro 50% dai livelli attuali: cosa fare secondo l’analisi grafica?

Il titolo Lucisano Media Group (MIL:LMG) ha chiuso la seduta del 24 agosto a 1,08€ invariato rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è ribassista e non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 0,969€. Al momento, quindi, è meglio stare alla larga dal titolo e attendere il raggiungimento di questo obiettivo per entrare al rialzo. In questo caso lo stop va fatto scattare nel caso di chiusure settimanali inferiori a 0,969€. Un’altra possibilità per entrare al rialzo è una chiusura settimanale superiore a 1,1861€.

Anche sul time frame mensile la tendenza in corso è ribassista e in questo caso è diretta verso area 0,4789€ (III° obiettivo di prezzo). Questo livello sarebbe l’ideale punto d’ingresso in quanto le probabilità a favore di un rialzo sarebbero altissime. Un livello intermedio dove poter entrare al rialzo passa per 0,9067€.

Approfondimento

Comprare o vendere il titolo azionario Mediaset: il punto sul titolo azionario della famiglia Berlusconi