Buzzi Unicem è un titolo azionario del settore costruzioni in rampa di lancio per un forte rialzo. Il mese di gennaio, infatti, si sta sviluppando in modo tale che si sta generando un segnale rialzista molto potente.

Quali sono le ragioni alla base di questo forte rialzo?

Sicuramente, il previsto incremento della spesa pubblica generalizzato in tutti i Paesi a seguito di politiche espansive post-pandemia è un potente propulsore per il rialzo. Buzzi Unicem, quindi, ha ottime prospettive per il futuro e in questo momento in cui la fine della pandemia viene vista più vicina è un titolo che viene premiato.

Secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Un titolo azionario del settore costruzioni in rampa di lancio per un forte rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 12 gennaio a quota 21,77 euro in rialzo del 1,73% rispetto alla seduta precedente.

Sia sul settimanale che sul mensile la proiezione in corso è rialzista sostenuta da un segnale dello Swing Indicator. È sul mensile, però, che vogliamo concentrarci in quanto si stanno creando le condizioni più interessanti.

Come si vede dal grafico mensile le quotazioni si avviano a chiudere sopra l’importante livello di resistenza in area 21,77 euro (I obiettivo di prezzo). Inoltre sempre sul mensile, se si dovesse chiudere su questi livelli, scatterebbe un segnale rialzista dello Swing Indicator. Questo forte segnale rialzista potrebbe far accelerare le quotazioni al rialzo verso gli obiettivi in area 30 euro e 40 euro, per un potenziale massimo guadagno del 100% circa.

Chiaramente una chiusura mensile inferiore a 21,77 euro andrebbe visto come un segnale di debolezza che si trasformerebbe in inversione nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 20,42 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

