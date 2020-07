Si parla spesso di crisi del settore, ma c’è un titolo azionario del settore automotive pronto a guadagnare oltre il 100% nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Piaggio che dopo la fine del lock-down ha visto letteralmente esplodere le vendite di veicoli a due ruote.

Molto probabilmente questa accelerazione delle vendite è legata al timore dei lavoratori di utilizzare i mezzi pubblici preferendo, così, l’utilizzo di veicoli rapidi ed economici.

Secondo gli analisti il titolo Piaggio farà meglio del mercato nei prossimi mesi, anche se il livello di sottovalutazione si aggira intorno al 5%.

Un titolo azionario del settore automotive pronto a guadagnare oltre il 100% nei prossimi mesi: analisi grafica e previsionale sul titolo Piaggio

Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 22 luglio a quota 2,48€ in rialzo del 3,77% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e punta al II° obiettivo di prezzo in area 2,5837€. La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 2,84€.

Solo chiusure giornaliere inferiori a 2,3227€ farebbero scattare la proiezione ribassista.

Time frame settimanale

Le quotazioni si trovano in prossimità di un importante resistenza in area 2,5878€ costituita dal II° obiettivo di prezzo. Chiusure settimanali superiori a questo livello aprirebbero le porte a una continuazione del rialzo fino in area 3,1935€. Da notare che il rialzo è sostenuto da un segnale di BottomHunter.

Fare attenzione a chiusure settimanali inferiori a 2,3575€, potrebbero far scattare prese di beneficio che diventerebbero pericoloso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,9821€.

Time frame mensile

Tutto tranquillo per il lungo periodo con le quotazioni che si dirigono verso il I° obiettivo di prezzo in area 2,8547€. Da notare che la massima estensione al rialzo si trova in area 5,81€. Ci sono, quindi, le potenzialità per un rialzo di oltre il 100%.

I ribassisti prenderebbero vigore solo nel caso di chiusure mensili inferiori a 1,9407€.

