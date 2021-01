Brunello Cucinelli, dopo tanto correre in Borsa, è un titolo azionario del settore abbigliamento e calzature a rischio discesa. Ebbene si, dopo che negli ultimi cinque anni il titolo è stato il migliore del settore con una performance del 116% adesso si trova in difficoltà. Come vedremo, infatti, la situazione grafica rischia di precipitare.

Prima di affrontare questo aspetto, però, concentriamoci sulla valutazione del titolo che al momento risulta essere inferiore alle attuali quotazioni.

Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il metodo dei multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato. Dello stesso parere sono gli analisti che vedono il titolo sopravvalutato del 20% e hanno una raccomandazioni Hold, mantenere.

Un titolo azionario del settore abbigliamento e calzature a rischio discesa: le indicazioni dell’analisi grafica

Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 8 gennaio in rialzo del 1,72% rispetto alla chiusura precedente a quota 34,24 euro.

Sia sul settimanale che sul mensile la tendenza in corso è rialzista, ma con la chiusura della settimana c’è stato un segnale ribassista dello Swing Indicator. Se a questo si aggiunge che le quotazioni sono su supporti critici sia sul time frame settimanale che mensile il quadro è chiaro.

Dobbiamo, quindi, monitorare con molta attenzione il supporto in area 33,1 euro sul settimanale e quello in area 33,36 euro sul mensile. La rottura di questi livelli aprirebbe le porte a una discesa fino in 25 euro.

La tenuta dei supporti, invece, potrebbe far ripartire le quotazioni verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

La prima settimana del 2021 lancia il Ftse Mib Future verso quota 30.000