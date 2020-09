Con la seduta del 9 settembre Prysmian è un titolo azionario del Ftse Mib che ha gettato le basi per un rialzo del 60%. Come vedremo nella sezione dedicata all’analisi grafica e previsionale, infatti, si sono create le condizioni per un importante movimento rialzista. Prima di affrontare questo punto, però, facciamo un’analisi della valutazione del titolo sia secondo le raccomandazioni degli analisti che secondo l’analisi fondamentale.

Per gli analisti il consenso medio è Outperform, ma il prezzo obiettivo medio è praticamente in linea con le attuali quotazioni, per cui non ci sono molti margini di apprezzamento.

Lo stesso risultato si ottiene utilizzando come criterio di valutazione quello dei multipli di mercato. Qualunque sia la metrica utilizzata (PE, PEG, PB), infatti, Prysmian risulta essere sopravvalutata.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Come facciamo, quindi, ad affermare che Prysmian è un titolo azionario del Ftse Mib che ha gettato le basi per un rialzo del 60%?

Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 6 agosto a quota 21,97€ in ribasso dello 0,86% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La seduta del 9 settembre potrebbe avere un impatto molto importante in quanto abbiamo assistito alla rottura della resistenza in area 23,541 euro con volumi molto superiore alla media dei tre mesi. Potrebbe, quindi, essere la volta buona per lo sprint verso il I obiettivo di prezzo in area 26,709 euro. La massima estensione si trova in area 37,02 euro per un potenziale guadagno del 60%.

Da notare che questa accelerazione rialzista potrebbe avere un impatto molto importante anche nel lungo periodo come vedremo nella prossima sezione.

Time frame settimanale e mensile

Su entrambi i time frame la proiezione in corso è rialzista. Vogliamo, però, concentrarci sul time frame mensile. Come si vede dal grafico, infatti, sono ormai due mesi che le quotazioni sono a contatto con l’importantissima resistenza in area 23,65 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello in chiusura mensile aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso il II obiettivo di prezzo in area 34,364 euro e a seguire in area 44,97 euro (III obiettivo di prezzo). Nel lungo periodo, quindi, potrebbe esserci un potenziale rialzista di circa il 100%.

Approfondimento

Settimana prossima per il Ftse Mib Future potrebbe portare all’inizio di un forte ribasso