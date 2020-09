Cosa fare con un titolo azionario dalle ottime prospettive di crescita, ma sopravvalutato.? È questa la situazione in cui si trova Falck Renewables, un titolo azionario che negli ultimi cinque anni è salito in Borsa del 467% surclassando sia il settore di riferimento che il mercato italiano.

Allo stato attuale, però, la valutazione basata sui multipli di mercato esprime una sopravvalutazione del titolo che potrebbe preoccupare gli investitori. D’altra parte secondo gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di solo il 10%.

Un titolo azionario dalle ottime prospettive di crescita, ma sopravvalutato. Cosa fare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Falck Renewables (MIL:FKR) ha chiuso la seduta del 24 settembre a quota 5,375 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Bel segnale rialzista che ha visto le quotazioni recuperare per il secondo giorno consecutivo l’importantissimo livello in area 5,3377 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto ci sono tutti i presupposti per una continuazione del rialzo che si trasformerebbe in inversione nel caso di chiusure giornaliere superiori a 5,55 euro.

Chiaramente una nuova chiusura giornaliera inferiore a 5,3377 euro farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma da inizio giugno le quotazioni si muovono all’interno del trading range 5,3105 – 6,1071 euro (I obiettivo di prezzo). Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana darebbe direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, le quotazioni potrebbe andare a rivedere i minimi di marzo.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista, ma da inizio 2020 non riesce ad avere ragione della forte resistenza in area 5,7491 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a un allungo rialzista con potenziale di apprezzamento del 100% rispetto ai livelli attuali.

Qualora dovesse continuare l’incapacità di rompere al rialzo area 5,7491 euro potremmo assistere a un ritracciamento fino in area 4,7238 euro. Solo la rottura di questo livello farebbe invertire al ribasso la tendenza di lungo periodo.

