Un titolo azionario dal quale stare alla larga almeno per il momento: quando si potrebbe tornare compratori per cercare di speculare qualche guadagno?

Il titolo azionario cui ci riferiamo è Mittel che negli ultimi anni non ha dato molte soddisfazioni ai suoi azionisti facendo peggio sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

L’aspetto più preoccupante, però, il volume degli scambi in Borsa. La media degli ultimi mesi, infatti, è stata di soli 4000 azioni o poco più, che per un titolo che quota a 1,4€ vuol dire un volume degli scambi pari a meno di 10.000€. Un controvalore ridicolo se si pensa che il titolo ha una capitalizzazione di oltre 100 milioni di euro. C’è , però, un particolare che va evidenziato: l’82% del capitale è controllato dal Blue Fashion Group SPA, per cui il flottante a disposizione è molto ridotto e con un azionista di maggioranza così forte non c’è molto spazio per speculazioni o altro.

Già solo questo sarebbe un ottimo motivo per stare alla larga dal titolo o quanto meno trattarlo con molto, molta prudenza.

D’altra parte anche a questo livelli Mittel risulta essere sopravvalutato. Solo il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione molto importante rispetto al settore di riferimento.

Un titolo azionario dal quale stare alla larga almeno per il momento: quando si potrebbe tornare compratori? La risposta dell’analisi grafica

Mittel (MIL:MIT) ha chiuso la seduta del 18 agosto a quota 0,6€ in rialzo dello 8,3% rispetto alla seduta precedente.

Sia sul settimanale che sul mensile la tendenza in corso è ribassista e le quotazioni sono dirette verso gli obiettivi indicati in figura: 1,079€ I° obiettivo di prezzo sul time frame settimanale e 1,189€ sul time frame mensile. Questi livelli potrebbero essere ottimi punti di ingresso. L’importante è applicare lo stop nel caso in cui si verifichino chiusure di time frame inferiori ai livelli indicati.

Lo scenario ribassista si indebolirebbe nel caso di chiusure settimanali superiori a 1,463€ oppure di chiusure mensili superiori a 1,681€. In questi casi si potrebbe tornare compratori sulla forza.

Approfondimento

