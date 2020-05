Un titolo azionario dal quale non farsi ingannare per poi perdere soldi

Salvatore Ferragamo è un titolo azionario che negli ultimi tre mesi ha vissuto pericolosamente. Nel senso che si sono alternate sedute euforiche ad altre che lo hanno affossato. Da inizio marzo, infatti, le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 9,977€-13,626€.

Una notizia che recentemente ha condizionato l’andamento del titolo azionario è stato il ritorno in azienda di Michele Norsa, il manager che per dieci anni, e fino al 2016, era stato amministratore delegato della maison fiorentina e che ha portato il gruppo in quotazione nel 2011 (clicca qui per maggiori dettagli). A seguito di questa notizia Salvatore Ferragamo in tre sedute (dal 26 al 28 maggio) ha guadagnato il 30%. Quando, però, il titolo stato chiamato all’allungo decisivo le aspettative sono state disattese. Durante l’ultima seduta della settimana, infatti, il titolo azionario ha perso oltre il 3%.

D’altra parte il primo trimestre dell’anno è stato molto negativo per Salvatore Ferragamo. I ricavi sono diminuiti de 30,1% rispetto al trimestre dell’anno precedente passando da 221,73 milioni di euro a 317,08 milioni di euro. Il risultato finale è stato negativo per 39,08 milioni di euro, rispetto all’utile di 10,16 milioni contabilizzato nei primi tre mesi del 2019. Conseguentemente anche l’indebitamento è aumentato passando a 531,44 milioni di euro, rispetto ai 504,43 milioni di inizio anno.

Anche per gli analisti non è ancora il momento di tornare a investire su Salvatore Ferragamo. Il consenso medio, infatti, è Hold, mantenere, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 2% rispetto alle quotazioni attuali.

Dove potrebbe essere diretto Salvatore Ferragamo secondo l’analisi grafica e previsionale?

Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 5 maggio in rialzo dello 0,46%, rispetto alla seduta precedente, a quota 10,9€.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è ribassista e ha fallito il tentativo di rompere al rialzo la resistenza in area 13,6261€ (I° obiettivo di prezzo). Questo fallimento, che avrebbe in caso contrario fatto invertire al rialzo la tendenza in corso, ha spinto le quotazioni al ribasso ancora più violentemente. È stato, quindi, raggiunto il supporto in area 9,977€ che ha fatto ripartire al rialzo nuovamente i prezzi.

Continua, quindi, l’oscillazione tra i livelli di prezzo 9,977€-13,626€. Solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana darebbe direzionalità alla tendenza sul titolo.

Gli obiettivi al ribasso sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, l’obiettivo più vicino si trova in area 15€.