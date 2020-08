Terna è un titolo azionario da non comprare solo per il suo dividendo: potrebbe infatti apprezzarsi del 50%.

In un precedente articolo (Per i propri risparmi meglio il conto deposito o investire su un titolo azionario con il dividendo al 4%?) abbiamo già messo in evidenza come Terna sia un’ottima alternativa al conto deposito. Oggi vogliamo evidenziare, invece, le potenzialità di apprezzamento del titolo partendo dall’analisi dei suoi fondamentali e dei suoi grafici.

Se dovessimo seguire le indicazioni degli analisti oppure le risultanze della valutazione in base ai multipli di mercato, Terna non sarebbe un buon titolo sul quale investire.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Per gli analisti, infatti, il consenso medio Outperform con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni. Anche utilizzando l’analisi basata sui multipli di mercato si ottiene lo stesso risultato di sopravvalutazione.

Un titolo azionario da non comprare solo per il suo dividendo: potrebbe infatti apprezzarsi del 50% secondo l’analisi grafica e previsionale

Terna (MIL:TRN) ha chiuso la seduta del 12 agosto a 6,486€ in rialzo del 2,69% rispetto alla seduta precedente.

Qualunque sia il time frame considerato la tendenza in corso è rialzista e al momento non si intravedono pericoli all’orizzonte. Solo chiusure giornaliere inferiori a 6,2965€ potrebbero determinare un ritracciamento di breve respiro.

Nel medio/lungo periodo, invece, tutto procede come da manuale. In particolare, sul time frame mensile la proiezione in corso punta al I° obiettivo di prezzo in area 6,9462€. Non ci sono, infatti, ostacoli lungo il cammino che porta a questo target. Superato questo livello, poi, si aprirebbero nuovi obiettivi che permetterebbero di guadagnare almeno il 50% dai livelli attuali.

Nel medio/lungo periodo i rialzisti dovrebbero iniziare a preoccuparsi nel caso di chiusure settimanali inferiori a 6,52€.