Banca FarmaFactoring è un titolo azionario da comprare subito per il suo potenziale rialzista, la sua sottovalutazione e il suo dividendo al 9%.

Del potenziale rialzista del titolo ce ne occuperemo nella sezione di questo report dedicato all’analisi grafica. Adesso facciamo una panoramica sulla valutazione del titolo utilizzando metodologie complementari tra loro.

Il calcolo del fair value, utilizzando il metodo del discounted cash flow, restituisce un valore di circa 8,5 euro che mostra una sottovalutazione di oltre il 500%.

Il metodo dei multipli di mercato, invece, mostra un titolo in linea con il suo settore di riferimento.

Gli analisti che coprono Banca FarmaFactoring, poi, hanno un giudizio Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione superiore al 30%.

Globalmente, quindi, possiamo dire che Banca FarmaFactoring è sottovalutata rispetto alle sue quotazioni attuali.

Infine c’è il dividendo. Storicamente la società ha sempre distribuito un dividendo dal rendimento di circa il 9%. Ha fatto eccezione il 2020, ma in futuro ci sono altissime possibilità che si ritorni sui livelli del passato.

Un titolo azionario da comprare subito per il suo potenziale rialzista, la sua sottovalutazione e il suo dividendo al 9%. Il giudizio dell’analisi grafica

Banca FarmaFactoring (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 5,61 euro in rialzo del 2,57% rispetto alla seduta precedente.

L’ultimo report dell’Ufficio Studi di Proiezionidiborsa riguardante il titolo in esame è stato pubblicato a dicembre 2020 (Un segnale rialzista da non sottovalutare su Banca FarmaFactoring che rimane sottovalutato del 74%). Da quel momento le quotazioni sono salite del 25% e la loro corsa non si è ancora fermata.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e punta obiettivi molto importanti con possibile massima estensione in area 8 euro. La chiusura di questa settimana, però, è molto importante. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura settimanale superiore a 5,61 euro confermerebbe il break rialzista di settimana scorsa spingendo le quotazioni ancora di più verso l’alto.

In caso contrario, invece, potremmo assistere a un’inversione ribassista.

Da notare che al momento sia il BotttomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Time frame mensile

Il mese di breve si avvia a chiudere sopra il livello indicato in area 5,27 euro già indicato a dicembre. Le quotazioni, quindi, si sono dirette verso gli obiettivi indicati nel riquadro rosso-tratteggiato, dove l’obiettivo massimo raggiungibile si trova in area 8 euro.

Conclusione: la raccomandazione su Banca FarmaFactoring è fortemente al rialzo, ma attenzione alla chiusura del 19 febbraio.