Monnalisa è un titolo azionario da comprare in quanto potrebbe raddoppiare le sue quotazioni in tempi brevi. È questo il responso dell’analisi grafica e previsionale.

Prima, però, andiamo a esaminare i fondamentali dell’azienda e il punto di vista degli analisti.

Qualunque sia la metrica utilizzata, il metodo di valutazione basato sui multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato. Fa eccezione il Price to Book ratio secondo il quale il prezzo delle azioni Monnalisa potrebbe triplicare rispetto ai livelli attuali.

Anche gli analisti che coprono il titolo sono molto prudenti. Se, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 20% circa, il giudizio è Hold.

Questa prudenza trova riscontro nei conti del primo semestre 2020 che mostrano dati in peggioramento. I ricavi sono scese del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019, la perdita netta è stata di 6,79 milioni di euro in aumento nei confronti dello stesso periodo del 2019 quando il risultato era stato negativo per 122.000 euro.

Conseguentemente, quindi, al 30 giugno l’indebitamento netto era salito a 9,5 milioni di euro, rispetto ai 3,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

Nonostante questi numeri, però, si stanno creando le condizioni grafiche affinché il titolo possa dare inizio a una forte risalita dei prezzi.

Un titolo azionario da comprare in quanto potrebbe raddoppiare le sue quotazioni in tempi brevi: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Monnalisa (MIL:MNL) ha chiuso la seduta del 16 novembre a 2,32 euro in rialzo del 6,42% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, sia sul settimanale che sul giornaliero, le quotazioni sono a contatto con un fortissimo supporto in area 2,13 euro che nel caso del settimanale corrisponde al I obiettivo di prezzo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché si possa partire al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 2,42 euro. In questo caso la massima estensione del rialzo nel medio periodo si trova in area 4,2 euro per un potenziale rialzo del 100% rispetto ai livelli attuali.

Nel caso in cui, invece, il ribasso dovesse proseguire, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

