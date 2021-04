Zignago Vetro è un titolo azionario da comprare in ottica di lungo periodo ma non subito. Le motivazioni alla base di questa raccomandazione sono le seguenti. Nel medio periodo le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 17,52 euro e ciò dovrebbe provocare quanto meno un ritracciamento che, peraltro, si è già concretizzato durante la settimana appena conclusasi.

D’altra parte per il lungo periodo la proiezione rialzista in corso è ben lungi dall’arrivare alla sua massima estensione in area 22,65 euro. Tuttavia c’è un ostacolo in questo percorso rialzista che si trova in area 18,14 euro (II obiettivo di prezzo) che potrebbe temporaneamente frenare l’ascesa delle quotazioni.

Si può verificare, quindi, un’interessantissima convergenza tra l time frame settimanale e quello mensile con il primo frenato dalla massima estensione rialzista in area 17,52 euro e il secondo frenato dal II obiettivo di prezzo in aera 18.14 euro.

Si capisce, quindi, come lo scenario più probabile sia quello di una pausa di breve, molto probabile un approdo in area 14 euro, prima di una ripresa che punta a 23 euro.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un rialzo di oltre il 60% acquistando in area 14 euro.

Ovviamente una chiusura mensile inferiore a 14 euro farebbe crollare lo scenario rialzista e far invertire al ribasso la tendenza di lungo.

Un titolo azionario da comprare in ottica di lungo periodo ma non subito: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 16 febbraio a quota 15,00 euro in ribasso del 3,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

