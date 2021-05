Dopo aver cavalcato il segnale di acquisto di BottoHunter e Swing Indicator scattato in area 2,2 euro (clicca qui per leggere il report), Neodecortech potrebbe essere un titolo azionario da alleggerire nelle prossime settimane. Di questo parere sono anche gli analisti che coprono il titolo che hanno un consenso medio alleggerire nonostante un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%.

Eppure il titolo Neodecortech è molto sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Ad esempio, il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow è pari a 8,24 euro che va confrontato con le attuali quotazioni in area 3,88 euro per un potenziale rialzo di oltre 100%. Una forte sottovalutazione è chiaramente visibile anche guardando ai multipli degli utili e agli altri indicatori legati ai fondamentali del titolo. Nel caso in cui si consideri il fatturato si scopre che Neodecortech ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.75 volte il fatturato stesso fatturato.

Un titolo azionario da alleggerire nelle prossime settimane: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Neodecortech (MIL:NDT) ha chiuso la seduta del 5 maggio a quota 3,88 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Dal punto di vista grafico la tendenza in corso è saldamente rialzista sia sul settimanale che sul mensile. Tuttavia come si può notare le quotazioni si stanno pericolosamente avvicinando alle forti area resistenza in aera 4,34 euro 4,58 euro sul settimanale e mensile, rispettivamente. Nel primo caso siamo di fronte al I obiettivo di prezzo, nel secondo, invece, di fronte al III obiettivo di prezzo.

La combinazione di queste due forti resistenza potrebbe, quindi, provocare una battuta di arreso dell’ascesa delle quotazioni che, in ogni caso, sono dirette verso l’obiettivo ultimo del rialzo in area 7,8 euro.

Riassumendo: il titolo ha spazio per salire ulteriormente di un 15% rispetto ai livelli attuali. Dopo di che dovrebbe andare incontro a un ritracciamento che potrebbe trasformarsi in un’ottima occasione di acquisto.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile