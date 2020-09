Un titolo azionario consigliato dagli analisti, ma che si può acquistare a prezzi più bassi di quelli attuali. È questa la condizione attuale per Tamburi Investment Partners.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Questa visione ottimistica non è supportata dalla valutazione basata sul metodo dei multipli di mercato. In questo caso, infatti, il PE di Tamburi Investment Partners è molto superiore a quello del settore di riferimento. Anche il confronto tra le quotazioni attuali e il fair value del titolo non restituisce ottimismo ai sostenitori della sottovalutazione del titolo.

Andiamo a vedere quali siano le prospettive secondo l’analisi grafica e previsionale.

Tamburi Investiment Partners (MIL:TIP) ha chiuso in ribasso del 4,42% rispetto alla seduta precedente a quota 5,84 euro.

La seduta del 21 settembre potrebbe avere una effetto devastante sul titolo nel breve periodo. Come si vede dal grafico giornaliero, infatti, il supporto in area 5,989 euro (I obiettivo di prezzo) è stato rotto al ribasso e adesso le quotazioni possono partire verso il II obiettivo di prezzo in area 5,678 euro. La massima estensione si trova in area 5,368 euro. L’aspetto importante da sottolineare, però, è che questa rottura sul giornaliero è avvenuta con volumi in forte diminuzione. Ci potrebbero essere, quindi, ottime probabilità che la discesa possa essere recuperata velocemente.

Un’altra sorgente di pericolo potrebbe arrivare dal time frame settimanale. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni non riescono a superare la resistenza in area 6,166 euro (I obiettivo di prezzo) e questo potrebbe far partire un ritracciamento. Solo una chiusura inferiore a 5,51 euro farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Sul mensile non si intravedono nubi all’orizzonte. Solo una chiusura mensile inferiore a 5,219 euro mettere in crisi lo scenario rialzista di lungo periodo.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

