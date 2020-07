Comprare azioni Imvest? Un titolo azionario col quale guadagnare il 70% con la consapevolezza di prendersi molti rischi .Storicamente il titolo ha sempre offerto ai suoi azionisti performance “esagerate” in un senso o nell’altro. Ad esempio nel 2017 le azioni Imvest hanno offerto un rendimento annuo superiore al 450%. Nel 2019, invece, la società ha vinto il premio come peggiore performance annuale, leggi qui.

In ogni caso l’aspetto interessante, ma anche preoccupante allo stesso tempo è l’enorme escursione massimo-minimo che caratterizza il titolo ogni anno. Nel 2020, ad esempio, a fronte di una variazione del 3% circa rispetto all’anno precedente, l’escursione massimo-minimo è stata fino ad ora del 135%.

Imvest, quindi, si presta molto a un trading molto speculativo. L’unico vero, reale problema è che la sua capitalizzazione è molto piccola, inferiore ai 10 milioni di euro, per cui si possono determinare forti movimenti con piccole somme.

Un titolo azionario col quale guadagnare il 70% con la consapevolezza di prendersi molti rischi: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale.

Il titolo Imvest (MIL:YIV) ha chiuso la seduta del 17 luglio a quota 0,1705€ invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso non ha più ostacoli lungo il cammino che porta al I° obiettivo di prezzo in area 0,15793€. La strada per le prossime sedute, quindi, sembra essere tracciata. Una chiusura giornaliera inferiore al livello indicato aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area 0,10308€ (II° obiettivo di prezzo) con una massima estensione al ribasso in area 0,04823€. Il raggiungimento di questo livello comporta una discesa del 70% dai livelli attuali.

I rialzisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere superiori a 0,19207€.

Time frame settimanale

Sul settimanale le cose sembravano volgere al meglio con le quotazioni dirette verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia la chiusura del 17 luglio ha dato un brutto colpo alle speranze dei rialzisti.

A questo punto o viene immediatamente recuperato in chiusura di settimana area 0,18762 oppure bisogna temere il peggio. In particolare, una chiusura settimanale inferiore a 0,15859€ farebbe precipitare le quotazioni verso gli obiettivi indicati dalle linee tratteggiate nella figura seguente. Anche in questo caso la massima estensione ribassista si trova in area 0,048€ per un potenziale ribasso del 70% dai livelli attuali.