Un titolo azionario che vola sulle ali dell’idrogeno e non solo

ENEL è un titolo azionario che negli ultimi ha dato enormi soddisfazioni ai propri azionisti. Qualunque sia il time frame considerato le performance del colosso elettrico hanno battuto sia il settore di riferimento che il mercato italiano.

Nei giorni scorsi la “scusa” per spingere al rialzo è stata la notizia secondo la quale dal 2021 ENEL spingerà sul business dedicato all’idrogeno nei mercati di Stati Uniti, Cile e Spagna (clicca qui per maggiori dettagli).

Secondo gli analisti, infatti, il piano strategico dovrebbe puntare sull’idrogeno . La società, infatti, dovrebbe essere già attiva nel cercare di firmare contratti per forniture nel lungo periodo.

Il rafforzamento del capitolo idrogeno per il piano strategico di lungo termine è piaciuto molto agli analisti. Ad esempio, Equita Sim ha reiterato il giudizio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo di 8,1€. Goldman Sachs, invece, è sempre più rialzista e ottimista sul titolo. Il consenso, infatti, è stato confermato Buy, comprare subito, mentre il prezzo obiettivo è stato portato da 8,2€ a 8,95€.

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario ENEL

ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 7,811€ in rialzo del 2,78%% rispetto alla chiusura precedente.

La proiezione in coso sul time frame settimanale è rialzista e ha raggiunto, proprio in questi giorni, il I° obiettivo di prezzo in area 7,8063€. La chiusura del 26 giugno, quindi, sarà molto importante per capire cosa succederà nelle prossime settimane.

Una chiusura settimanale superiore a 7,8063€ darebbe una forte spinta rialzista verso il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 10,459€. La massima estensione della proiezione rialzista in corso si trova in area 13,1€.

Qualora, invece, la resistenza dovesse non cedere, potremmo assistere a un ritracciamento delle quotazioni fino al supporto in area 6,7916€. Questo livello potrebbe essere un’ottima occasione di ingresso. In questo caso lo stop andrebbe messo nel caso di chiusura settimanale inferiore a 6,7916€.