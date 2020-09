RAI Way è un titolo azionario che senza troppo clamore continua e continuerà a dare soddisfazione ai suoi azionisti. Negli ultimi cinque anni, infatti, ha sempre fatto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano senza che salisse alla ribalta delle cronache per performance giornaliere strabilianti. Mediamente, tenendo conto del dividendo distribuito, la performance media annua è stata di poco superiore al 10%. Che il progresso di RAI Way sia molto costante e senza scossoni si evince anche da un altro elemento. La media annua a 5, 3 o 1 anno da’ sempre un valore vicino al 10%. Ciò vuol dire che la salita procede in maniera costante.

Pe questo titolo, infatti, si può citare il detto “chi va sano va piano e va lontano”. Anche durante il panico da pandemia le quotazioni hanno perso solo il 30%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Un titolo azionario che senza troppo clamore continua e continuerà a dare soddisfazione ai suoi azionisti: dove potrà arrivare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo azionario Rai Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 8 settembre a 5,7 euro in rialzo del 2,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Ottima la chiusura in rialzo di oltre il 2% con volumi in aumento in una giornata che ha visto l’indice italiano perdere circa il 2%. Inoltre le quotazioni hanno rotto l’importantissima resistenza in area 5,685 euro (I obiettivo di prezzo) in chiusura di seduta. Un segnale di forza molto importante che conferma la bontà del titolo e potrebbe facilmente spingere le quotazioni in area 6,041 euro, prima, e 6,395 euro, poi. per un potenziale rialzo di oltre il 10% nelle prossime sedute.

Chiaramente una chiusura giornaliera inferiore a 5,685 euro farebbe accantonare i sogni di gloria dei rialzisti.

Cosa attendersi nel medio/lungo periodo?

La tendenza è rialzista e gli obiettivi sono tali che nel lungo periodo sono possibili guadagni del 100% dai livelli attuali.

Come capire quando la tendenza sta per esaurirsi e sta per girare al ribasso?

Il livello da monitorare è 5,259 euro. Una chiusura settimanale dovrebbe già sollevare i primi dubbi sulla tenuta del rialzo. Nel lungo periodo, invece, una chiusura mensile inferiore a 4,87 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

