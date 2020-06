C’è un titolo azionario che secondo gli analisti può guadagnare anche il 60% da ora in poi. Qual è? Prima di descriverne le qualità grafiche andiamo a fare una premessa sul Ftse Mib.

Come scritto nei giorni precedenti la tenuta di 19.140 avrebbe fatto ripartire le quotazioni al rialzo per ambiziosi target di breve medio termine. Stamani dopo una partenza in negativo il future ha toccato un minimo a 19.195 per ripartire velocemente al rialzo. Nel momento in cui scriviamo le quotazioni sono a ridosso di area 19.500.

Ora di giorno in giorno seguiremo questo movimento definendo stop loss, trailing stop ed obiettivi. Frattanto andiamo ad analizzare diverse opportunità che sono presenti sul listino.

La pandemia del coronavirus e il successivo lockdown hanno creato non pochi disagi alle imprese e molte come da recenti indagini e statistiche di Confindustria e Confcommercio potrebbero chiudere i battenti nel mese di settembre.

Uno dei settori più penalizzati è stato sicuramente quello del viaggio e turismo e i servizi ad essi collegati. Ridondante è stata la notizia dei gravi problemi economici della Hertz.

Scendiamo ora nei particolari ed andiamo a studiare I Grandi Viaggi (MIL:IGV) che in questo momento quota a 1,005 +0,50%.

Un titolo azionario che secondo gli analisti può guadagnare anche il 60% da ora in poi

Il titolo da inizio anno ha segnato il minimo a 0,584 ed il massimo a 1,43.

Se andiamo a studiare i numeri di bilancio, gli ultimi mesi dato il contesto economico (recessione forte in corso!) sono stati davvero difficili e non è detto che le problematiche siano finite. Sull’economia mondiale e sulla nostra vita pende un grave rischio. E questo rimarrà tale fino a quando non verrò scoperto e commercializzato un vaccino per il coronavirus.

Quindi attenzione a non dare nulla per scontato e attenzione a fare investimenti esponendosi a rischi elevati.

Sui I Grandi Viaggi in base alle informazioni reperibili sui siti specializzati, c’è un unico giudizio che riporta un target di fair value a 1,60. Questo significherebbe un potenziale rialzo del 60% dai livelli attuali.

Dal punto di vista grafico, ai livelli attuali il titolo si può comprare con stop loss a 0,977 e target a 12 mesi proprio in area 1,60. Raccomandiamo prudenza e di non esporsi eccessivamente perchè sui mercati e in tutto non possono mai essere escluse le probabilità che qualcosa di peggio possa accadere.