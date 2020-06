Un titolo azionario che scende da anni ma pronto alla riscossa?

Immaginate un titolo azionario che nel lontano 2007 ha toccato il prezzo di 11,63. Può dire tutto o nulla ma poi questo titolo cosa ha fatto? Nel 2020 ha segnato il minimo a 0,483 ed oggi ha chiuso la giornata di contrattazione a 0,838 distante da quei massimi del 92,79%. Cosa deve pensare chi volesse investire su questo titolo?

Sicuramente una discesa così forte di una quotazione avrà delle ragioni nei bilanci della società. C’è da chiedersi se qualcosa sarà andato storto, oppure se gli utili hanno continuamente perso colpi. Un grafico sconta tutto quello che accade in una società e quasi mai questa macina utili e i grafici scendono per anni. Un grafico che scende quindi significa utili e produzione di quell’azienda che perdono colpi.

Questa è più o meno la storia che si legge nel grafico e nei bilanci di Geox (MIL:GEO), una delle società più importanti del settore calzature e abbigliamento in Italia. Le cose però potrebbe cambiare ed essere ad un punto di svolta. Nelle more dei bilanci come riportato dalle fonti alle quali attingiamo si proietta una crescita degli utili di oltre il 60% annua per i prossimi anni e questo fatto potrebbe essere propulsore per una forte risalita del titolo. Puntare su Geox da ora in poi? Cosa farà il titolo quotato a Piazza Affari nei prossimi giorni e settimane?

Stiamo osservando da qualche giorno il grafico del titolo e questo continua ad assumere una forza relativa interessante anzi ad oggi il nostro segnale diventa Buy.

Ecco la nostra strategia operativa per i prossimi giorni.

Comprare il titolo in apertura del giorno 11 giugno con stop loss a 0,777 di brevissimo e a 0,712 di lungo termine. L’ obiettivo primo a 1/3 mesi è a 1,15/1,34. Il superamento di quest ultimo livello farebbe volare le quotazioni verso 1,88 di lungo termine.

E’ una storia da cavalcare e come sempre si procederà per step e con gli stop inseriti.