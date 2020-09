Quando un titolo scende sui minimi storici, ed è un titolo a larga capitalizzazione, la scommessa è che presto possa invertire il trend. Specialmente se i suoi valori dagli analisti sono considerati sottovalutati. La scommessa è che i prezzi possano invertire il trend e tornare al rialzo. Ma quando? Questa è la domanda.

E’ il caso di Saipem, un titolo azionario che può guadagnare il 20% in poche sedute. Il titolo è stato oggetto di analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Tre mesi di ribasso per Saipem

Saipem (MIL-SPM) è un titolo legato al settore del petrolio, che negli ultimi mesi non ha passato momenti particolarmente brillanti. Ricordiamo che nelle settimane successive allo scoppio della crisi del Covid, il prezzo del greggio a New York era sceso sotto lo zero. Da allora i prezzi sono risaliti fino agli attuali 40 dollari al barile.

Saipem ha pagato duramente il calo del petrolio. Il titolo azionario da fine febbraio a metà marzo ha ceduto oltre il 60%, scendendo da 4,4 euro a 1,7 euro. Il rimbalzo successivo è stato importante, del 55%. Purtroppo, però, l’8 giugno i prezzi hanno ripreso a scendere, fino ai minimi attuali di 1,69 euro.

Un titolo azionario che può guadagnare il 20% in poche sedute

Da giugno i prezzi di Saipem sono inseriti in un canale discendente. Il bordo superiore passa per i massimi delle sedute dell’8 giugno e del 22 luglio. Il bordo inferiore per i minimi delle sedute del 5 e del 22 giugno. Nel medio periodo, solo una uscita da questo canale potrà fare invertire la tendenza a Saipem, che adesso è irrimediabilmente ribassista.

Mentre nel brevissimo periodo, occorre notare come al momento di questo studio il titolo viene da 10 sedute negative. Il primo segnale di recupero arriverà dal superamento dalla resistenza che passa per quota 1,73/1,74 euro. Il primo target sarà area 1,78/1,80 euro, ma successivamente, i prezzi potrebbero salire fino in area 2,0 euro. Dai valori attuali è circa un 20% di guadagno che si potrebbe concretizzare in poche sedute.

Ma il ribasso potrebbe anche continuare. Sotto la soglia di 1,65 euro i prezzi sono destinati a scendere fino a 1,60 euro e, quasi inevitabilmente, a 1,50 euro.

