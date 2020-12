Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un titolo azionario che probabilmente ha iniziato un percorso che potrebbe portare ad un rialzo del 315%. Ci riferiamo a Caltagirone Editore ma prima facciamo una premessa. Chiariamo subito alcuni aspetti importanti che riguardano il settore degli investimenti in Borsa. L’analisi tecnica e l’analisi fondamentale sono gli elementi che devono essere sempre alla base di una decisione di investimento. La prima studia i grafici ritenendo che alcuni pattern/movimenti tendono a ripetersi. la seconda invece, i bilanci e i flussi delle entrate ed uscite.

Il titolo Caltagirone Editore (MIL:CED) ha chiuso la giornata di contrattazione dell’ 11 dicembre in rialzo del 3,75% a 0,830. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,706 ed il massimo a 1,11. Il titolo dall’anno 2000 ha subito una forte carambola ribassista, basti pensare che in quell’anno ha segnato un massimo a 12,23 con una discesa fino ai livelli attuali superiore al 93%.

Tornerà mai questo titolo a quel livello? Non deve essere dato per scontato ma dai minimi dell’anno in corso potrebbe essere partita una fase rialzista di medio lungo periodo.

Abbiamo analizzato i bilanci degli ultimi anni della società. L’azienda pubblica diversi giornali fra cui i Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Leggo, Il Corriere Adriatico e Il Nuovo Quotidiano di Puglia. Gestisce inoltre Piemme, concessionaria di pubblicità.

In base al modello del discounted cash flow calcoliamo un fair value a 3,45 con un gap fra quotazioni attuali e prezzo stimato del 315%. Non ravvisiamo squilibri nei conti e la società ci sembra guidata da un eccellente management.

Dal punto di vista grafico, le ultime settimane hanno visto girare al rialzo di lungo termine alcuni nostri indicatori di tendenza. La possibilità che sia stato segnato un bottom di lungo periodo è davvero elevata.

Fino a quando non verrà rotto al ribasso in chiusura settimanale il livello di 0,782, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 1,10.

Questi prezzi sono un’eccellente occasione di ingresso di breve medio periodo. Il nostro giudizio è Strong Buy Long term con stop loss a 0,781.