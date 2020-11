Fincantieri è un titolo azionario che potrebbe triplicare il suo valore nei prossimi mesi. Tuttavia, nonostante un portafoglio di commesse sempre in crescita non riesce a decollare in Borsa. Anche recentemente la controllata Vard ha portato a casa una nuova commessa per la realizzazione di otto navi robottizzate per Ocean Infinity.

Nonostante ciò, però, gli analisti sono molto prudenti con un consenso medio Hold e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 6% circa. Risultato diametralmente opposto si ottiene quando si confrontano le attuali quotazioni con il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. In questo caso, infatti, Fincantieri risulta essere sottovalutata di circa il 60%.

Il punto debole del titolo è la sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità sia di breve che di lungo, infatti, è ben inferiore a 1 mostrando una situazione di importante sofferenza per Fincantieri.

Un titolo azionario che potrebbe triplicare il suo valore nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Fincantieri (MIL:FCT)) ha chiuso la seduta del 23 novembre a quota 0,6345 euro in rialzo del 2,17% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, la situazione sul titolo potrebbe esplodere al rialzo in arco temporale molto breve.

Sul settimanale, infatti, la tendenza in corso è rialzista, ma aspetta una chiusura settimanale superiore a 0,658 euro per scattare al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura, il primo dei quali in area 0,972 euro (I obiettivo di prezzo). Gli obiettivi successivi si trova, poi, in area 1,48 euro (II obiettivo di prezzo) e 1,993 euro (III obiettivo di prezzo). Nel caso in cui, quindi, si dovesse raggiungere la massima estensione del rialzo in corso le quotazioni di Fincantieri potrebbe triplicare il suo attuale valore.

Per una strana coincidenza, anche sul time frame mensile valgono gli stessi livelli. Per capire cosa accadrà in futuro, quindi, basterà concentrarsi su quanto succederà sul time frame settimanale.

