FNM è un titolo azionario che potrebbe triplicare il suo valore, ma nel breve qualche ritracciamento è molto probabile. Dopo la risalita dai minimi di ottobre, infatti, le quotazioni si trovano a contatto con importanti resistenze di breve che potrebbero indurre un ritracciamento. Una tale evenienza non sarebbe da interpretare negativamente in quanto potrebbe rappresentare una buona occasione di acquisto.

Secondo l’unico analista che copre FNM il giudizio è Hold, aspettare, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10% circa. Se, invece, si considerano i fondamentali, FNM risulta essere sopravvalutato. Una situazione molto delicata che richiede molta prudenza nell’apertura sia di posizioni al rialzo che al ribasso.

Un aspetto positivo è la situazione finanziaria del titolo che con indici di liquidità superiori a 1 è abbastanza buona.

FNM (MILFNM) ha chiuso la seduta del 23 novembre a quota 0,548 euro in rialzo del 1,86% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha quasi raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 0,58 euro. Questo traguardo potrebbe determinare un ritracciamento delle quotazioni fino in area 0,526 euro senza che ci si debba preoccupare troppo. Anzi questo livello potrebbe rappresentare un ottimo punto di ingresso purché si inserisca lo stop nel caso di chiusura giornaliera inferiore a 0,526 euro. In questo caso, infatti, la tendenza girerebbe al ribasso con obiettivi da andare calcolare.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e anche i ribassi dei mesi scorsi non sono riusciti a scalfirla. Come si vede dal grafico seguente, infatti, il livello chiave in area 0.485 euro ha resistito alle pressioni ribassiste.

Per il futuro, quindi, la situazione è molto chiara e semplice. Chiusure mensili sotto area 0,485 euro farebbero virare al ribasso la tendenza di lungo. In caso contrario si salirebbe verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare la massima estensione del rialzo si trova in area 1,567 euro per un potenziale rialzista di circa il 200%.

