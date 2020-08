Recordati è un titolo azionario che potrebbe trarre vantaggio dalla fase 2 della pandemia da Covid-19. Seppure non direttamente interessato nello sviluppo di test seriologici e/o medicali utili alla lotta contro il coronavirus, come ad esempio Diasorin, Recordati ha comunque tratto beneficio della buon impostazione del settore farmaceutico sfruttando l’effetto traino.

Nella malaugurata ipotesi, quindi, che si ritorni a una condizione critica della pandemia non è da escludere che il settore farmaceutico possa avvantaggiarsi della situazione.

Secondo il giudizio degli analisti Recordati è ben valutata ai livelli attuali sebbene il consenso medio sia Outperform. Questo giudizio è confermato dai fondamentali che indicano un titolo solido, ma sopravvalutato.

In casi come questi solo l’analisi grafica e previsionale può dare la direzione giusta lungo la quale operare.

Un titolo azionario che potrebbe trarre vantaggio dalla fase 2 della pandemia da Covid-19: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 20 agosto a quota 45,68€ in rialzo dello 0,13% rispetto alla seduta precedente.

Se nel lungo periodo la situazione è molto chiara, nel breve/medio è ancora tutto molto incerto e siamo in attesa di chiari segnali rialzisti.

Sul giornaliero, ad esempio, la proiezione in corso è ribassista e punta al I° obiettivo di prezzo in area 42,871€. Tuttavia il supporto in area 45,306€ sta resistendo e potrebbe essere un buon viatico per un rialzo anche sul breve termine.

Sul settimanale sarà decisiva la chiusura del 21 agosto. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono incastrate sulla prima resistenza lungo in percorso rialzista in area 45,524€. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista che potrebbe porta il prezzo di Recordati in area 90€ per un rialzo del 100% dai livelli attuali.

Questo scenario è compatibile con le indicazioni del time frame mensile dove la tendenza in corso è saldamento rialzista.

Solo una chiusura mensile inferiore a 42,963€ farebbe crollare il castello rialzista,